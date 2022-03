Emma Bonino fuma in diretta tv: il conduttore di Mattino 5 la rimprovera

Emma Bonino nella mattinata di oggi si è resa protagonista di un singolare episodio. Ospite a Mattino 5, la senatrice è intervenuta in collegamento da casa per parlare della guerra in Ucraina, sottolineando l’importanza di una politica estera europea. Ad un tratto, mentre lo storico conduttore Francesco Vecchi stava per porle una domanda, Emma Bonino ha fatto un tiro di sigaretta, lasciando di stucco il giornalista. Vecchi le ha quindi chiesto di non fumare: “Non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine”, ha spiegato. Chiunque probabilmente avrebbe spento la sigaretta e si sarebbe scusato, la Bonino invece ha spiazzato tutti con una risposta lapidaria: “Perché? Sono a casa mia…”. Incredulo Vecchi ha ribadito il concetto: “Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare”. A quel punto Emma Bonino ha replicato: “Io gentilmente le ho detto di sì”. Il botta e risposta si è poi concluso senza interrompere il collegamento. Immediatamente sui social si è parlato dell’episodio con gli utenti che si sono divisi: alcuni hanno dato ragione al conduttore; altri alla senatrice.