Chi è Emanuel Lo: il fidanzato (marito, compagno) di Giorgia, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024

Giorgia è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in programma il 7 febbraio. Cantante dalla voce straordinaria, dopo essere stata in gara lo scorso anno, nel 2024 torna all’Ariston per affiancare Amadeus nella seconda serata di oggi, nelle vesti inedite di co-conduttrice. Ma chi è il fidanzato o marito di Giorgia? Non tutti sanno che la cantante è fidanzata da anni con Emanuel Lo, un artista noto al grande pubblico anche per aver fatto parte del cast dei professori di Amici. I due hanno anche un figlio, Samuel, nato nel 2010. Coreografo, ballerino e cantautore, Emanuel Lo è già apparso nel programma di Maria De Filippi nel 2016 come giudice di hip hop. Giorgia ed Emanuel Lo stanno insieme da molti anni ma non sono sposati.

Il suo vero nome è Emanuel Lo Iacono, ed è nato a Roma nel 1979. È un artista a tutto tondo e fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica. Ballerino e aiuto coreografo, dagli anni Novanta lavora per diverse trasmissioni televisive e parallelamente si esibisce all’estero accompagnando artisti come Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin nello loro tournée. Nel 2010 si è occupato delle coreografie di X Factor, nell’ultima edizione targata Rai e nel 2016 è apparso ad Amici come giudice di hip hop. Dal 2022 è uno dei professori di ballo di Amici.

Emanuel Lo ha lavorato con la fidanzata Giorgia al suo album Stonata, curando la scrittura dei testi di alcuni brani famosi, come Il mio giorno migliore, Dove sei e Sembra impossibile. Nel 2007, Emanuel Lo ha debuttato con il suo singolo Woofer, in collaborazione con il rapper Tormento e due anni dopo il suo album Cambio Tutto. A partire dal 2011 si afferma anche come regista di diversi videoclip, sempre in ambito musicale, come quelli di Clementino, Ornella Vanoni, Deddy, Giordana Angi e molti altri.

Giorgia e il suo fidanzato Emanuel Lo si sono conosciuti nel 2004 e nel 2010 sono diventati genitori per la prima volta di Samuel. Ad accomunarli e unirli ancora di più una grande passione per la musica, come testimoniano le diverse collaborazioni degli ultimi anni. Non è il marito di Giorgia, semmai il compagno, visto che nonostante stiano insieme da molti anni, la cantante ed Emanuel Lo non hanno mai deciso di sposarsi.

Quante puntate

Abbiamo visto chi è il fidanzato di Giorgia, ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2024 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: