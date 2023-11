Chi è Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo ospite a Domenica In

Chi è Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo ospite a Domenica In nella puntata del 5 novembre 2023? Elisabetta è conosciuta al mondo come la figlia di Paolo Villaggio, il celebre ragionier Fantozzi. E’ nata nel 1959 dall’amore tra l’attore e Maura Albites i quali hanno avuto anche un altro figlio: Pierfrancesco. Si è laureata Filosofia all’Università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles al USC (University of South California). Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7. Ha realizzato due cortometraggi. Uno dei due, “Taxi”, è stato selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Elisabetta è autrice anche di tantissimi libri, “Marilyn: un intrigo dentro la morte”, “Io sono Virginia”, “Una vita bizzarra”, “La mustang rossa”. Per poi arrivare all’ultima pubblicazione: “Fantozzi dietro le quinte. Oltre la Maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio” edito da Baldini + Castoldi nel 2021.

Della vita privata di Elisabetta non sappiamo molto, non ha figli e non si è mai sposata. Però è stata molto eloquente sul rapporto con il papà: definendolo più volte “invadente ma anche indifferente”. Fu proprio lei a dare l’annuncio della morte del grande Paolo Villaggio: “Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare“.

In una recente intervista al Corriere della Sera Elisabetta ha raccontato che Paolo Villaggio “non è stato il papà che ti leggeva le favole prima di andare a dormire”, né uno di quelli che “ti accompagnava a scuola o veniva ai colloqui con gli insegnanti”. La donna, che oggi ha 64 anni, ha ricordato che all’epoca della scuola si vergognava di avere un papà famoso, mentre i suoi professori lo adoravano: “Piaceva molto di più ai docenti. Tranne una prof delle medie, che lo considerava alla stregua di un pagliaccio”. Per lei era “una persona normale, curioso, iperattivo, amava i viaggi, la compagnia degli amici”.

La donna ricorda l’inizio della carriera di Villaggio, quando venne convocato alla Rai e scelto dal direttore di Rai1 per un programma in procinto di nascere: “Un giorno viene convocato nella sede Rai di viale Mazzini da Giovanni Salvi, che era direttore di Rai1. L’aveva visto al “7×8” nei panni del Professor Kranz e voleva proporlo per un programma che stava per nascere e che sarebbe stato realizzato a Milano”.

Il personaggio del Ragionieri Fantozzi, che rese celebre Paolo Villaggio, nacque prima con un libro, per poi passare un anno dopo sul grande schermo. E la figlia Elisabetta ha ricordato con precisione quel momento: “Papà scriveva queste strisce che uscivano settimanalmente sull’Europeo. E la Rizzoli, a un certo punto, gli commissionò il libro. L’estate prima di girare il primo film, in vacanza al mare, ci leggeva gli sketch per verificare che facessero ridere”.