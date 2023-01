Elisa with Dardust – An Intimate Night: il concerto su Rai 2. Ospiti, cantanti, anticipazioni, scaletta, canzoni, orario, streaming, 5 gennaio 2023

Questa sera, 5 gennaio 2023, su Rai 2 va in onda il concerto Elisa with Dardust – An intimate night. Una serata evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. La grande cantante sarà protagonista di uno spettacolo unico: la sequenza dei suoi successi è arricchita da canzoni eseguite con ospiti d’eccezione. Ma chi sono i cantanti e gli ospiti di Elisa with Dardust? Qual è la scaletta? E le canzoni? Ecco tutte le anticipazioni del concerto su Rai 2 dalle 21.20.

Anticipazioni

Una prima serata su Rai 2 dedicata alla grande musica con protagonista Elisa. Assisteremo a una delle tappe del tour nei teatri già sold out intitolato: “An Intimate Night” dove Elisa vede la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco oltre a: Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso). In particolare il concerto in onda stasera su Rai 2 è quelo del 10 dicembre, al teatro Arcimboldi di Milano.

Il concerto di Milano aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto da Elisa anche nel tour estivo. Elisa with Dardust è uno spettacolo intimo, intenso e molto emozionante, con alla base un messaggio molto importante. Il progetto punta a piantare alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica che stiamo vivendo e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate, per contribuire in maniera attiva al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa.

Elisa in questo concerto in onda stasera, 5 gennaio 2023, su Rai 2 ha ripercorso la sua carriera in un mix tra vecchi e nuovi successi che ha mandato in visibilio tutto il pubblico, in un’atmosfera intima e magica.

Elisa with Dardust – An Intimate Night: ospiti e cantanti

Nella tappa milanese del suo tour, che si è tenuta il 10 dicembre e che oggi Rai 2 propone in prima serata, sono saliti sul palco del teatro Arcimboldi diversi ospiti. Vediamo insieme tutti i cantanti che si esibiranno con Elisa.

Luciano Ligabue

Rkomi

Giuliano Sangiorgi

Emma

Mahmood

Tommaso Paradiso

Brunori Sas

Edoardo Leo

Paolo Fresu

Scaletta

Ma qual è la scaletta del concerto Elisa with Dardust? Ecco tutte le canzoni e l’ordine di esibizione:

– Come te nessuno mai

– Promettimi

– Anche fragile con Brunori Sas

– Labyrinth

– Un filo di seta negli abissi

– Rubini con Mahmood

– No Hero

– L’anima vola con Emma

– Qualcosa che non c’è

– Blu con Rkomi

– Seta

– Palla al centro con Dardust

– Basta così con Giuliano Sangiorgi

– Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi

– Eppure sentire

– O forse sei tu

– Se piovesse il tuo nome

– Luce

– Stay

– Non avere paura con Tommaso Paradiso

– Together

– Volver con Paolo Fresu

– Silent Night

– Gli ostacoli del cuore con Ligabue

– A modo tuo con Ligabue

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Elisa with Dardust – An Intimate Night? Il concerto va in onda su Rai 2 oggi, 5 gennaio 2023, in prima serata dalle 21.20. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming o recuperarlo on demand grazie alla piattaforma RaiPlay.