Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Ma chi sono Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla coppia.

Chi è Elisa Isoardi

Elisa Isoardi (Cuneo, 27 dicembre 1982) è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Originaria di Monterosso Grana, Elisa Isoardi è nata a Cuneo ed è cresciuta nella vicina Caraglio. Nel 1998 vince il titolo di Miss Fragola e nello stesso anno partecipa a Miss Muretto. Dal 2015 al 2018 ha avuto una relazione con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Durante la sua carriera ha lavorato spesso in televisione conducendo diversi programmi. Ultimo la prova del cuoco su Rai 1 che ha lasciato lo scorso anno.

Chi è Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 gennaio 1987, ma ha vissuto sino a 16 anni a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove si era trasferita la sua famiglia. Ha iniziato a ballare a 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Si è formato studiando con maestri di danze standard e latino-americane e durante la sua carriera ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali. Ha vinto il suo primo campionato italiano a 9 anni; nella categoria junior ha partecipato a 5 campionati del mondo, conquistando un secondo e terzo posto. È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline (danze standard – danze latino americane – combinata 10 balli). Nel 2005 viene scelto come maestro per la seconda edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, in coppia con Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto. La coppia si è classificata al primo posto. Alla fine dello stesso anno, insieme alla campionessa di salto in lungo Fiona May, vince la terza edizione di Ballando con le stelle. Nel 2010 torna a vincere Ballando con l’attrice Veronica Olivier. Le edizioni numero 9 e 10 di Ballando con le Stelle, vengono vinte entrambe da Todaro, in coppia nel 2013 con Elisa Di Francisca e nel 2014 con Giusy Versace.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme?

C’è chi sostiene che sodalizio artistico tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, suo partner di ballo nell’avventura dello show del sabato sera in partenza il 19 settembre, sia andato ben oltre l’aspetto artistico. A testimonianza di un flirt che sarebbe già nato ancora prima dell’inizio del programma, ci sono gli scatti pubblicati da Chi sul numero in uscita il 16 settembre, che vedono i due molto vicini e svelano un bacio, che dall’inquadratura non è chiaro quanto intimo sia. Nulla di strano, d’altronde, considerando l’età prossima dei due e soprattutto la condizione sentimentale. Elisa Isoardi ha visto finire la sua storia con Matteo Salvini ormai molto tempo fa e anche Todaro è reduce separazione dalla ballerina Francesca Tocca, dopo 10 anni di matrimonio.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

