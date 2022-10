Chi è Elisa Angius, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Elisa Angius, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Elisa ha quindici anni e arriva da Cagliari. Si definisce una ragazza diffidente e un po’ scontrosa con chi non conosce o non reputa un’amicizia. Molti dicono che a primo in patto è antipatica ma smentisce questa credenza. La mamma la descrive così: testarda, arrogante alle volte, non collaborativa in casa ma anche potente, generosa e leale con le amiche. Quest’anno a scuola ha fatto 53 assenze perché i suoi compagni non le piacevano. Spera di poter migliore la sua parte un po’ aggressiva e scontrosa al Collegio 7.

Streaming e tv

