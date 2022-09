Elezioni Politiche 2022 streaming e diretta tv: dove seguire exit poll e risultati

Oggi, 25 settembre 2022, in Italia vanno in scena le Elezioni Politiche 2022. Tutti i cittadini italiani, in possesso dei requisiti, potranno recarsi alle urne per esprimere il loro voto dalle ore 7 alle ore 23. Per votare, l’elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo). Il tutto sarà seguito passo passo dalla stampa italiana e internazionale. Dove vedere gli exit poll, i risultati, le reazioni alle Elezioni Politiche 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La giornata sarà seguita passo dopo passo da tutte le testate giornalistiche italiane con aggiornamenti durante i vari Telegiornali. In serata poi partiranno le dirette dedicate. Dalle 21,30 su Rete 4 andrà in onda Speciale Quarta Repubblica. Dalle 22,40 si potranno invece seguire tutti gli aggiornamenti (exit poll, interventi, opinioni ecc) su Rai 1 (Porta a Porta), su Rai 3 (Tg3 speciale elezioni) e su La7 (speciale TgLa7 con Enrico Mentana). Poi dalla mezzanotte su Rai 2 (Tg2 speciale elezioni). Ovviamente tutto sarà seguito anche dai canali all news come Rai News 24, TgCom 24 e SkyTg24.

Elezioni politiche 2022 streaming live

Non solo tv. Si potranno seguire i risultati delle elezioni politiche 2022 anche in live streaming tramite le varie piattaforme gratuite come RaiPlay.it, MediasetPlay.it e i siti come quello di La7 o di SkyTg24.

Ripartizione dei seggi: il “Rosatellum”

Abbiamo visto dove vedere le elezioni politiche 2022 in diretta tv e live streaming, ma come vengono ripartiti i voti? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).