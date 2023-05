Chi è Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane ospite a Domenica In: marito, figlia, anni, età, carriera, padre, madre

Eleonora Daniele è una conduttrice molto amata e apprezzata, in onda tutte le mattina su Rai 1 con Storie italiane. La presentatrice è ospite di Mara Venier a Domenica In. Classe 1976, è nata a Padova. È la più piccola di quattro figli, un fratello, venuto a mancare nel 2015, e due sorelle. Si è laureata in Comunicazione alla Lumsa di Roma.

Appassionata di giornalismo, è molto legata a sua fratello Luigi, morto a 44 anni. Lui non parlava, ma Eleonora ha imparato a capire dagli sguardi e dai silenzi cosa volesse, cosa gli facesse male ecc. Da questa esperienza ha scritto il libro Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello. Dal 2016 è giornalista professionista.

La sua prima apparizione in tv risale al 2001 come figurante nel programma la sai l’ultima?. L’anno successivo è concorrente al Grande Fratello e viene eliminata alla decima puntata. Un’esperienza che la fa conoscere e la lancia nel mondo dello spettacolo. Lavora come attrice, ne La Squadra, Un Posto Al Sole, ma anche pellicole cinematografiche come Le Barzellette di Carlo Vanzina.

La sua strada però è quella della conduzione e nel 2004 approda alla guida di Unomattina, fino alla stagione 2010/2011. Nella stagione 2011-2012 conduce Linea Verde e viene riconfermata anche per le due edizioni seguenti. Nella sua carriera si susseguono molteplici esperienze, come la conduzione di Miss Italia Nel Mondo e Ciak si canta. Nel 2013 che le viene affidata la conduzione del programma Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane. Da questa esperienza trae un libro, Storie vere. Il programma riscuote molto successo, e ne viene ricavato uno spin off, sempre condotto da Eleonora Daniele: Il Sabato Italiano.

Nel 2021 partecipa come giurata alla 73ª edizione dello Zecchino d’oro. Durante la sua maternità è stata sostituita da Marco Liorni che ha coperto il suo posto nella fascia mattutina con il programma “Italia Sì”. Ora ha ripreso e continua a condurre tutte le mattina su Rai 1 Storie italiane.

Vita privata

Eleonora Daniele in passato ha avuto una breve relazione con Nicola Maccario, figlio dell’ex ministro. Nel 2002 ha conosciuto l’imprenditore Giulio Tassoni a cena a casa di un’amica e tra i due è scattata subito la scintilla. Dopo sedici anni di fidanzamento, la coppia si è sposata a Roma nel 2019. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tra gli invitati vip anche Al Bano, che ha cantato l’Ave Maria per gli sposi. Nel 2020 è nata la loro figlia, Carlotta. La madrina della bimba è Mara Venier, e anche per questo Eleonora Daniele sarà ospite a Domenica In insieme a sua figlia, in occasione della festa della mamma.