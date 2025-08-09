Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

El Dorado: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

El Dorado: trama, cast e streaming del film su Rai 3

El Dorado è il film in onda questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 1966 diretta da Howard Hawks, con protagonisti John Wayne e Robert Mitchum. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Quando Cole Thornton giunge a El Dorado su invito di Jason, un ricco allevatore che l’ha assoldato come pistolero, è accolto con poco entusiasmo dal suo vecchio amico Jimmy Harrah, ora sceriffo della contea. Jimmy lo informa che Jason intende impadronirsi, con forza e soprusi, dei pascoli appartenenti a una patriarcale famiglia di coloni. Cole allora si reca immediatamente da Jason per declinare l’incarico ricevuto e al ritorno – per un equivoco – viene aggredito da uno dei giovani componenti della famiglia cui Jason ha dichiarato guerra. Per difendersi, Cole è costretto a fare fuoco sul ragazzo, che poco dopo si uccide terrorizzato dalla brutta ferita riportata. La sorella del ragazzo non crede alla versione di Cole a sua volta gli tende un agguato. Con una pallottola ficcata vicino alla colonna vertebrale e rischiando di rimanere paralizzato, Cole si allontana dalla contea, ma le circostanze ben presto lo fanno tornare. Jason infatti, non ha rinunciato ai suoi progetti ed è diventato ancora più aggressivo in seguito all’abbrutimento dello sceriffo Jimmy, costantemente ubriaco per una delusione d’amore. Lo scontro è inevitabile: da una parte c’è Jason con i suoi uomini, dall’altra lo sceriffo ubriacone, il pistolero semiparalizzato, un giovane al quale Cole ha salvato la vita, svelto di coltello ma assolutamente incapace di impugnare una pistola, e un vecchio cacciatore d’indiani.

El Dorado: il cast del film

Abbiamo visto la trama di El Dorado, ma qual è il cast? Protagonisti sono John Wayne, Robert Mitchum e James Caan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi.

  • John Wayne: Cole Thornton
  • Robert Mitchum: Sceriffo J.P. Harrah
  • James Caan: Alan Bourdillion Traherne “Mississippi”
  • Charlene Holt: Maudie
  • Paul Fix: dottor Miller
  • Arthur Hunnicutt: Bull Harris
  • Michele Carey: Josephine (Joey) MacDonald
  • R.G. Armstrong: Kevin MacDonald
  • Edward Asner: Bart Jason
  • Christopher George: Nelse McLeod
  • Marina Ghane: Maria
  • Robert Donner: Milt
  • John Gabriel: Pedro
  • Johnny Crawford: Luke MacDonald
  • Robert Rothwell: Saul MacDonald
  • Adam Roarke: Matt MacDonald
  • Victoria George: moglie di Jared
  • Jim Davis: Jim Purvis
  • Ann Newman-Mantee: moglie di Saul MacDonald
  • Diane Strom: moglie di Matt
  • Olaf Wieghorst: Swede Larsen
  • Don Collier: vicesceriffo Joe Braddock
  • John Mitchum: Elmer il barista
  • Anthony Rogers: dottor Charles Donovan
  • Dean Smith: Charlie Hagan

Streaming e tv

Dove vedere El Dorado in diretta tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Una moglie bellissima: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della quinta puntata in replica
Ti potrebbe interessare
TV / Una moglie bellissima: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della quinta puntata in replica
TV / Un figlio a ogni costo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Indiana Jones e l’ultima crociata: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1
TV / Ascolti tv venerdì 8 agosto: The Help, Memories, Viaggi di nozze
TV / Memories: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Help: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Viaggi di nozze: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / The Tourist: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca