El Dorado: tutto quello che c’è da sapere sul film
El Dorado: trama, cast e streaming del film su Rai 3
El Dorado è il film in onda questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 1966 diretta da Howard Hawks, con protagonisti John Wayne e Robert Mitchum. Vediamo tutte le informazioni.
Trama
Quando Cole Thornton giunge a El Dorado su invito di Jason, un ricco allevatore che l’ha assoldato come pistolero, è accolto con poco entusiasmo dal suo vecchio amico Jimmy Harrah, ora sceriffo della contea. Jimmy lo informa che Jason intende impadronirsi, con forza e soprusi, dei pascoli appartenenti a una patriarcale famiglia di coloni. Cole allora si reca immediatamente da Jason per declinare l’incarico ricevuto e al ritorno – per un equivoco – viene aggredito da uno dei giovani componenti della famiglia cui Jason ha dichiarato guerra. Per difendersi, Cole è costretto a fare fuoco sul ragazzo, che poco dopo si uccide terrorizzato dalla brutta ferita riportata. La sorella del ragazzo non crede alla versione di Cole a sua volta gli tende un agguato. Con una pallottola ficcata vicino alla colonna vertebrale e rischiando di rimanere paralizzato, Cole si allontana dalla contea, ma le circostanze ben presto lo fanno tornare. Jason infatti, non ha rinunciato ai suoi progetti ed è diventato ancora più aggressivo in seguito all’abbrutimento dello sceriffo Jimmy, costantemente ubriaco per una delusione d’amore. Lo scontro è inevitabile: da una parte c’è Jason con i suoi uomini, dall’altra lo sceriffo ubriacone, il pistolero semiparalizzato, un giovane al quale Cole ha salvato la vita, svelto di coltello ma assolutamente incapace di impugnare una pistola, e un vecchio cacciatore d’indiani.
El Dorado: il cast del film
Abbiamo visto la trama di El Dorado, ma qual è il cast? Protagonisti sono John Wayne, Robert Mitchum e James Caan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi.
- John Wayne: Cole Thornton
- Robert Mitchum: Sceriffo J.P. Harrah
- James Caan: Alan Bourdillion Traherne “Mississippi”
- Charlene Holt: Maudie
- Paul Fix: dottor Miller
- Arthur Hunnicutt: Bull Harris
- Michele Carey: Josephine (Joey) MacDonald
- R.G. Armstrong: Kevin MacDonald
- Edward Asner: Bart Jason
- Christopher George: Nelse McLeod
- Marina Ghane: Maria
- Robert Donner: Milt
- John Gabriel: Pedro
- Johnny Crawford: Luke MacDonald
- Robert Rothwell: Saul MacDonald
- Adam Roarke: Matt MacDonald
- Victoria George: moglie di Jared
- Jim Davis: Jim Purvis
- Ann Newman-Mantee: moglie di Saul MacDonald
- Diane Strom: moglie di Matt
- Olaf Wieghorst: Swede Larsen
- Don Collier: vicesceriffo Joe Braddock
- John Mitchum: Elmer il barista
- Anthony Rogers: dottor Charles Donovan
- Dean Smith: Charlie Hagan
Streaming e tv
Dove vedere El Dorado in diretta tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.