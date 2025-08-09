El Dorado: trama, cast e streaming del film su Rai 3

El Dorado è il film in onda questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 1966 diretta da Howard Hawks, con protagonisti John Wayne e Robert Mitchum. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Quando Cole Thornton giunge a El Dorado su invito di Jason, un ricco allevatore che l’ha assoldato come pistolero, è accolto con poco entusiasmo dal suo vecchio amico Jimmy Harrah, ora sceriffo della contea. Jimmy lo informa che Jason intende impadronirsi, con forza e soprusi, dei pascoli appartenenti a una patriarcale famiglia di coloni. Cole allora si reca immediatamente da Jason per declinare l’incarico ricevuto e al ritorno – per un equivoco – viene aggredito da uno dei giovani componenti della famiglia cui Jason ha dichiarato guerra. Per difendersi, Cole è costretto a fare fuoco sul ragazzo, che poco dopo si uccide terrorizzato dalla brutta ferita riportata. La sorella del ragazzo non crede alla versione di Cole a sua volta gli tende un agguato. Con una pallottola ficcata vicino alla colonna vertebrale e rischiando di rimanere paralizzato, Cole si allontana dalla contea, ma le circostanze ben presto lo fanno tornare. Jason infatti, non ha rinunciato ai suoi progetti ed è diventato ancora più aggressivo in seguito all’abbrutimento dello sceriffo Jimmy, costantemente ubriaco per una delusione d’amore. Lo scontro è inevitabile: da una parte c’è Jason con i suoi uomini, dall’altra lo sceriffo ubriacone, il pistolero semiparalizzato, un giovane al quale Cole ha salvato la vita, svelto di coltello ma assolutamente incapace di impugnare una pistola, e un vecchio cacciatore d’indiani.

El Dorado: il cast del film

Abbiamo visto la trama di El Dorado, ma qual è il cast? Protagonisti sono John Wayne, Robert Mitchum e James Caan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi.

John Wayne: Cole Thornton

Robert Mitchum: Sceriffo J.P. Harrah

James Caan: Alan Bourdillion Traherne “Mississippi”

Charlene Holt: Maudie

Paul Fix: dottor Miller

Arthur Hunnicutt: Bull Harris

Michele Carey: Josephine (Joey) MacDonald

R.G. Armstrong: Kevin MacDonald

Edward Asner: Bart Jason

Christopher George: Nelse McLeod

Marina Ghane: Maria

Robert Donner: Milt

John Gabriel: Pedro

Johnny Crawford: Luke MacDonald

Robert Rothwell: Saul MacDonald

Adam Roarke: Matt MacDonald

Victoria George: moglie di Jared

Jim Davis: Jim Purvis

Ann Newman-Mantee: moglie di Saul MacDonald

Diane Strom: moglie di Matt

Olaf Wieghorst: Swede Larsen

Don Collier: vicesceriffo Joe Braddock

John Mitchum: Elmer il barista

Anthony Rogers: dottor Charles Donovan

Dean Smith: Charlie Hagan

Streaming e tv

Dove vedere El Dorado in diretta tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.