Eiffel: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Sky Cinema

Eiffel è il film in onda questa sera, 14 febbraio 2022 (San Valentino), su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle ore 21.15. La pellicola del 2021 diretta da Martin Bourboulon, racconta la storia di Gustav Eiffel, il grande ingegnere francese che ha realizzato il monumento simbolo della Francia. Il film ripercorre proprio la progettazione della Torre. Un film Sky Original in onda in prima visione assoluta. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Eiffel? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Gustave Eiffel e di come nacque il progetto della torre che cambiò il profilo di Parigi per sempre. La storia di un amore perduto e proibito ricostruita e immaginata sulla base di centinaia di documenti dell’epoca. Eiffel aveva già lavorato per il governo francese per la costruzione della famosa Statua della Libertà da donare poi agli Stati Uniti, ma dopo questa colossale impresa, l’ingegnere era diventato ormai noto per le sue abilità. È per questo che il governo francese voleva che Eiffel realizzasse anche qualcos’altro, che fosse spettacolare per l’Esposizione Universale di Parigi del 1889.

I piani dell’ingegnere erano, in verità, altri, perché desiderava un progetto più semplice e di matrice urbanistica, come la progettazione della metropolitana, ma cerca in ogni modo di accontentare le pressioni del governo e si mette a lavoro. La svolta arriva quando Eiffel incontra una misteriosa donna, Adrienne Bourgès (Emma Mackey), già conosciuta da lui in passato, che lo travolge con una passionale storia d’amore, dandogli anche la giusta ispirazione per progettare la Torre Eiffel.

Eiffel: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama del film Eiffel, ma qual è il cast? La pellicola Sky Original è diretta da Martin Bourboulon. Gli attori protagonisti sono Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Bruno Raffaelli, Alexandre Steiger, Andranic Manet, Philippe Herisson, Stéphane Boucher, Jérémy Lopez, Damien Zanoly, Sophie Fougère, Joseph Rezwin e Jérémie Petrus. Vediamo ora il trailer del film in onda questa sera, 14 febbraio, su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Eiffel in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW. Il film sarà disponibile anche sul nuovo canale Sky Cinema 4K.