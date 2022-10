Chi è Edoardo Donnamaria, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Edoardo Donnamaria, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Edoardo Donnamaria nasce nel 1994 a Roma, suo padre è Vincenzo Donnamaria, avvocato Presidente Collegio Sindacale presso Gruppo Pfizer e cantautore. Durante gli anni del liceo, a Roma, Edoardo ha dichiarato di aver vissuto in periodo turbolento, motivo per cui dopo il diploma decide di trasferirsi a Milano. Nel capoluogo lombardo, Edoardo, si laurea in giurisprudenza nel 2018, e mentre lavora sia Forum sia a Rtl 102.5. Edoardo Donnamaria è, infatti, noto per essere un volto della famiglia di Forum, insieme al suo collega Paolo Ciavarro. Edoardo ha anche una carriera musicale in essere: con il nome d’arte di Drojette ha pubblicato un singolo dal titolo “17”. Edoardo Donnamaria non ha avuto relazioni al momento note, in passato gli è stato attribuito un flirt, mai confermato, con Chloe Incorvaia sorella di Clizia. Edoardo si è dichiarato fluido in grado quindi di innamorarsi sia di ragazzi sia di ragazze. Nella casa Grande Fratello Vip 2022-2023 ha subito un’attrazione per Antonella Fiordelisi.

Streaming e tv

