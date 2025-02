Edoardo Bove a Sanremo 2025: chi è, cosa è successo e come sta il calciatore dopo il malore in Fiorentina-Inter

Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2025 c’è Edoardo Bove. Il calciatore della Fiorentina qualche mese fa ha avuto un malore in campo che ha fatto preoccupare molto i compagni e tutti i tifosi. Al minuto 17 di Fiorentina-Inter, il centrocampista viola Edoardo Bove si è accasciato a terra. Subito grande paura in campo, con la disperazione dei compagni e degli avversari, ripresi in lacrime. Il giocatore è stato portarlo all’ospedale di Careggi. Per fortuna ha risposto positivamente alle cure e ha superato la fase più critica.

Ma come sta adesso Edoardo Bove e cosa ha avuto? Al calciatore, dopo il malore del 1 dicembre scorso, è stato impiantato un defibrillatore removibile. Il dispositivo impiantato sottopelle interviene automaticamente con una scossa elettrica nel caso in cui il 22enne possa essere vittima di una nuova aritmia ventricolare. Secondo le attuali regole del calcio italiano, Bove non può giocare nel nostro campionato, ma potrebbe ad esempio andare in Inghilterra. Se dovesse emergere che la sua patologia è trattabile in modo diverso, potrebbe rinunciare al defibrillatore e tornare a giocare in serie A.

Nel frattempo Bove continua a far parte del team della Fiorentina, e di fatto sta facendo da assistente all’allenatore Raffaele Palladino. In ogni caso lui spera di poter tornare presto in campo, ma per lui non è escluso un futuro da allenatore, viste le doti mostrate in questa fase. Intanto Carlo Conti, tifoso viola, ha deciso di portarlo come ospite al Festival di Sanremo 2025 in occasione della serata finale di oggi, per raccontare la sua storia e dare un esempio a tutti di tenacia e combattività.

Chi è

Nato a Roma nel 2002, da papà napoletano e mamma italo tedesca, Edoardo Bove, è cresciuto calcisticamente nella società romana Boreale, prima di entrare nelle giovanili della squadra giallorossa. Uno dei suoi migliori amici è il tennista Flavio Cobolli: entrambi hanno frequentato le giovanili della Roma per poi dividersi sportivamente ma rimanendo molto legati tra loro al punto da fare il tifo l’uno per l’altro nei rispettivi sport. Lo stesso Bove era considerato un talento anche nel mondo del tennis. Non ha mai trascurato gli studi: parla correntemente tre lingue e, dopo il diploma con il massimo dei voti all’istituto Giovanni Paolo II, si è iscritto alla facoltà di Economia e Management alla Luiss.

Il suo esordio in maglia giallorossa in Serie A arriva il 9 maggio 2021 contro il Crotone. Il suo primo gol il 19 febbraio 2022 contro il Verona, partita finita poi con un pareggio, 2-2. Quindi il passaggio alla Fiorentina, alla quale viene ceduto il 30 agosto 2024 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Con la viola segna il suo primo gol il 27 ottobre proprio contro la Roma, senza esultare.