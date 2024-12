Come sta Edoardo Bove? Le condizioni di salute del giocatore della Fiorentina

Come sta Edoardo Bove? Quali sono le condizioni di salute del giocatore della Fiorentina che ieri ha perso i sensi durante la partita contro l’Inter? Nella serata di ieri il club viola e l’ospedale Carreggi di Firenze hanno diramato un comunicato: “ACF Fiorentina e l’azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo in seguito alla perdita di coscienza occorsa durante la partita Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di visita emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore è stato estubato ed ora è sveglio e lucido. Nelle prossime ore arriveranno nuovi esami ma sono esclusi danni neurologici e cardiologici.

Nel frattempo in tantissimi si sono recati in ospedale per stare vicino ad Edoardo: i genitori, la fidanzata, i compagni di squadra, l’allenatore Palladino, i dirigenti viola, la sindaca di Firenze, il presidente della Regione Toscana e tanti tifosi che hanno atteso notizie all’esterno della struttura. Ulteriori novità potrebbero arrivare nella giornata di oggi in seguito ad ulteriori esami.

Cosa è successo

Al 17esimo minuto del primo tempo di Fiorentina-Inter Edoardo Bove, 22enne centrocampista della Roma in prestito dalla scorsa estate al club viola, si è improvvisamente accasciato a terra perdendo i sensi mentre il gioco era fermo. I sanitari sono entrati in campo e lo hanno portato fuori dal terreno di gioco in barella, per poi caricarlo su un’ambulanza diretta all’ospedale Careggi di Firenze. Il tutto in uno stadio Franchi scosso, preoccupato. La partita è stata ovviamente interrotta e rinviata a data da destinarsi.

La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi ha ricostruito cosa è avvenuto in quei terribili momenti. È il 10’ del primo tempo, ricorda il giornale sportivo, quando Bove e Dumfries entrano in contrasto all’interno dell’area viola. Un contrasto di gioco, niente di più. Si strattonano, le maglie si tendono, cadono a terra. L’arbitro fischia un fallo a carico dell’interista. Il centrocampista viola si rialza con la maglia strappata, toccandosi un fianco, forse un colpo subito o la caduta a terra. Un inserviente della Fiorentina recupera una maglia nuova, la lancia a Edoardo che si accosta a bordo campo a torso nudo. Infila la casacca, quella strappata vola dai tifosi. C’è già qualcosa che non va, il ragazzo segnala giramenti di testa. La partita riprende fino al minuto 17 quando Edoardo, dopo essersi piegato sulle gambe per qualche istante, si rialza, fa qualche passo e crolla a terra senza sensi. I due episodi sarebbero legati? Presto per dirlo. Ma il dubbio, in attesa di notizie dai medici, a qualcuno è venuto.