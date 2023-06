Chi è Eddy Siniscalchi, il presunto nuovo fidanzato di Miriana Trevisan

Negli ultimi anni, si è parlato molto poco della vita sentimentale della showgirl, ospite oggi da Serena Bortone. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stata legata per diversi anni al cantautore Pago. I due si sono sposati nel 2003 e dal loro amore è nato un figlio. Sono ormai passati tanti anni da quando Miriana e Pago si sono separati e ora, l'ex gieffina sembra finalmente pronta ad intraprendere una nuova relazione. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, la Trevisan aveva intrapreso una frequentazione con Biagio Danelli che tuttavia, non è durata a lungo.

Attualmente, la showgirl potrebbe di nuovo essere impegnata e secondo Alessandro Rosica, meglio conosciuto come “investigatore social”, che segue costantemente le vicende dei personaggi famosi, Miriana Trevisan starebbe frequentando Eddy Siniscalchi, l’ex partner di un’amica molto famosa della showgirl: Valeria Marini. I due sono stati sorpresi a cena insieme diverse volte e nonostante abbiano cercato di nascondere la loro frequentazione, ora tuttavia è venuta a galla ed è già diventata virale sui social.

Ma chi è Eddy Siniscalchi, il presunto nuovo fidanzato di Miriana Trevisan? Si tratta di un manager di 35 anni, di origini napoletane che si occupa del settore della finanza e dell’immobiliare. Pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, il suo nome è noto per aver avuto delle amicizie molto conosciute come quella con Valeria Marini o con le sorelle Selassiè, in particolare con Jessica e Lulù con le quali è stato avvistato a cena insieme in svariate occasioni.