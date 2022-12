È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito: il documentario di Walter Veltroni su Sky Cinema

È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 21.15. Si tratta di un documentario di Walter Veltroni con protagonisti Antonio Cabrini e Marco Tardelli e dedicato al ricordo e alla carriera di Paolo Rossi. Di seguito tutte le informazioni, la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Il documentario diretto da Walter Veltroni tramite interviste, materiali d’archivio e filmati privati ripercorre la vita e la carriera di Paolo Rossi, coniugando in lui le figure sia di Paolino che di Pablito. Il gracile Paolino, nato da una famiglia proletaria, si reca ogni giorno nell’oratorio della sua città, Prato, per giocare a cacio con i suoi coetanei. Il suo talento, però, viene subito notato e a soli 14 anni è convocato nella giovanile della Juventus, che lo porta a lasciare il suo paese natale per trasferirsi a Torino. Purtroppo la sua carriera inizia con qualche ostacolo, perché Paolo si rompe per ben tre volte il menisco, ma si riprende ogni volta con più forza e ben presto diventa capocantiere.

Nel cuore degli italiani, però, vi entra grazie ai Mondiali del ’78 in Argentina, che lo rendono noto al mondo come Pablito. La sua carriera successivamente subisce un’altra battuta d’arresto, a causa del suo coinvolgimento nel calcio scommesse. Nonostante venga assolto dalle accuse, Pablito rimane lontano dal campo di gioco per ben due anni, fino a quando Enzo Berazot, che non ha mai perso la stima nei suoi confronti, non lo convoca per i Mondiali ’82 in Spagna, dove quello che un tempo era il piccolo Paolino ha fatto la storia del calcio.

È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito: il cast

Essendo un documentario, non ci sono veri e propri attori, ma alcuni amici, compagni e familiari di Paolo Rossi che ne ricordano le imprese dentro e fuori dal campo. In particolare protagonisti sono due campioni del mondo dell’82 come Antonio Cabrini e Marco Tardelli.

Streaming e tv

Dove vedere È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.