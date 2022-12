Perché è sempre mezzogiorno oggi non va in onda: il motivo

Perché oggi, 29 dicembre 2022, È sempre mezzogiorno non va in onda su Rai 1? Il programma di Antonella Clerici del mezzogiorno di Rai 1 non andrà in onda, salvo cambi di programma, per lasciare spazio alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dall’Aula del Palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Dopo la cancellazione de La prova del cuoco a seguito di un calo di ascolti (o “evidente emorragia”, come ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta), il 16 luglio 2020 è stato presentato il nuovo programma intitolato È sempre mezzogiorno, che è attualmente in onda dal 28 settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30. La sigla omonima del programma è stata composta dal maestro Andrea Casamento e cantata dalla conduttrice.

Durante il programma gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle loro terre, raccontandone tutti i segreti ed i dettagli, spiegandone talvolta i vantaggi e gli svantaggi e spesso raccontando anche aneddoti personali. Il cast è composto da persone di varia provenienza ed anche di diversa specializzazione, quindi si assiste ad una grande varietà di piatti cucinati, passando ad esempio da primi a secondi o a panificati di varie regioni o provenienze.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi È sempre mezzogiorno non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12. Potete seguirlo in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.it.