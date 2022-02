È sempre mezzogiorno oggi, 24 febbraio 2022, non va in onda?

Perché oggi, giovedì 24 febbraio 2022, su Rai 1 non va in onda È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici? Ve lo diciamo subito: non è noto se il programma andrà in onda o meno. Nessun problema specifico per il programma ma, visto lo scoppio della guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia di Putin, la Rai potrebbe decidere di stravolgere la sua programmazione lasciando spazio allo speciale Tg1 che segue dalle prime ore dell’alba l’evoluzione dei fatti. Non è noto quando lo speciale terminerà e se il programma di Antonella Clerici andrà in onda in forma ridotta o meno.

Quando torna

Ma quando torna È sempre mezzogiorno? Niente panico. Il programma, se non ci saranno ulteriori stravolgimenti dettati dalle notizie che vengono dall’Ucraina e non solo, tornerà in onda già domani, 25 febbraio 2022.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché È sempre mezzogiorno oggi, 24 febbraio 2022, non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 12. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.