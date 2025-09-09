È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 settembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 9 settembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 settembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 settembre 2025

L’attentato a Gerusalemme rende ancora più complessa la situazione in Medio Oriente mentre Donald Trump ha rivolto un ultimatum ad Hamas, invitando il gruppo a sottoscrivere la nuova proposta di accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Intanto la politica italiana si divide sul sostegno alla Global Sumud Flotilla, l’operazione che punta a rompere il blocco navale nella Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese. Dopo le vacanze estive, milioni di italiani devono fare i conti con tasse, spese e prezzi alti: le disparità sociali estreme sono evidenti e la forbice tra ricchi e poveri è sempre più ampia. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer: Adriano Panatta, ex campione del tennis italiano, e Oscar Farinetti.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 settembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.