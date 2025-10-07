Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 ottobre su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025

Sono rientrati nel nostro Paese quasi tutti gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati e detenuti in Israele, molti dei quali hanno raccontato di essere stati trattenuti nelle carceri in condizioni inaccettabili: in studio le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti.

Il dibattito politico si concentra ancora sulla grande manifestazione a sostegno della Palestina che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, la più partecipata tra quelle organizzate finora in Italia. Intanto si aprono, in Egitto, le trattative per il piano di pace per Gaza: davvero, come sostiene Donald Trump, per giungere a una soluzione “ci vorranno probabilmente un paio di giorni“?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 ottobre 2025 su La7
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 ottobre 2025 su La7
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Buongiorno mamma 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv lunedì 6 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, I mercenari 3
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 6 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 6 ottobre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 ottobre 2025
TV / Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata
Ricerca