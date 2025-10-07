È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025

Sono rientrati nel nostro Paese quasi tutti gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati e detenuti in Israele, molti dei quali hanno raccontato di essere stati trattenuti nelle carceri in condizioni inaccettabili: in studio le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti.

Il dibattito politico si concentra ancora sulla grande manifestazione a sostegno della Palestina che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, la più partecipata tra quelle organizzate finora in Italia. Intanto si aprono, in Egitto, le trattative per il piano di pace per Gaza: davvero, come sostiene Donald Trump, per giungere a una soluzione “ci vorranno probabilmente un paio di giorni“?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.