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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 31 marzo su Rete 4

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di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 31 marzo 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 31 marzo 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 31 marzo 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2026

Stasera un’analisi delle conseguenze dell’esito del referendum sul Centrodestra e il Governo, con le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, seguite da quelle della Ministra del Turismo Daniela Santanchè. Con un’intervista all’eurodeputata Ilaria Salis, un approfondimento sul controllo di polizia ricevuto sabato nella sua camera d’albergo a Roma: la Questura ha fatto sapere che si è trattato di un’attività necessaria a seguito di una segnalazione dalla Germania, ma si annunciano interrogazioni parlamentari per far luce sull’accaduto.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 31 marzo 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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