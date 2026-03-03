È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 marzo 2026 su Rete 4

Ampio spazio sarà dedicato alla tensione internazionale seguita agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, dopo che, nel primo giorno di guerra, era stato ucciso Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare iraniano. Mentre il Presidente americano Donald Trump ha annunciato che l’operazione militare durerà quattro settimane o meno, i missili stanno raggiungendo anche i Paesi del Golfo dove, tra residenti e turisti, ci sono circa 60mila italiani. Un approfondimento anche sul caos nei cieli: oltre 5mila i voli aerei annullati, con scali chiusi e attacchi sugli aeroporti.

