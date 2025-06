È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 giugno 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 3 giugno 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 giugno 2025

Mentre proseguono gli attacchi israeliani a Gaza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato parole molto chiare per condannare la situazione: “Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano” ed “è grave l’erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese”. Il Capo dello Stato ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato, esprimendo anche preoccupazione per il riemergere dell’antisemitismo nel mondo. Intanto, il nuovo rapporto dell’Eurispes rivela che il 60% degli italiani ha difficoltà ad arrivare a fine mese e più della metà (55,7%) esprime una valutazione negativa sull’andamento generale dell’economia del nostro Paese.

