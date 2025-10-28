È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 28 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 28 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre 2025

Al centro della puntata, la manovra economica che approda in Parlamento ma resta terreno di scontro per la maggioranza: dalla tassa sulle banche agli affitti brevi, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per gli alleati di Governo. Intanto, la crisi colpisce soprattutto il ceto medio, con milioni di italiani che devono fare i conti con salari non adeguati al sempre crescente costo della vita. Spazio, poi, agli ultimi risvolti nelle indagini del delitto di Garlasco: le nuove analisi e perizie potrebbero davvero spostare in avanti l’ora del delitto e rafforzare l’alibi di Alberto Stasi?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 28 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.