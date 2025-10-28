Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 ottobre su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 28 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 28 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre 2025

Al centro della puntata, la manovra economica che approda in Parlamento ma resta terreno di scontro per la maggioranza: dalla tassa sulle banche agli affitti brevi, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per gli alleati di Governo. Intanto, la crisi colpisce soprattutto il ceto medio, con milioni di italiani che devono fare i conti con salari non adeguati al sempre crescente costo della vita. Spazio, poi, agli ultimi risvolti nelle indagini del delitto di Garlasco: le nuove analisi e perizie potrebbero davvero spostare in avanti l’ora del delitto e rafforzare l’alibi di Alberto Stasi?

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 28 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025
Spettacoli / Isabella Rossellini: "A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all'eredità di mio padre"
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 28 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025
Spettacoli / Isabella Rossellini: "A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all'eredità di mio padre"
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 28 ottobre 2025
Spettacoli / Torna Belve, Francesca Fagnani: "Maria De Filippi sarà presente in tutte le puntate"
TV / Ascolti tv lunedì 27 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 27 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 27 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 ottobre
TV / Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
Ricerca