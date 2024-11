È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 26 novembre 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 26 novembre 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 26 novembre 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 novembre 2024

Al centro della puntata, i temi che animano il dibattito politico, dal vertice dei leader della maggioranza sulla manovra economica alle discussioni sul patriarcato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Inoltre, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mondo di OnlyFans e delle agenzie che starebbero dietro alcune ragazze, divenute celebri per i tour sessuali in giro per l’Italia. Chi organizza e gestisce le attività, ottenendo di rimando una parte dei compensi? Chi spinge le giovani ad avere rapporti con uomini molto più grandi di loro? Un reportage esclusivo e alcune nuove testimonianze permetteranno di conoscere dettagli inediti e fare dei passi avanti significativi sulla vicenda. Infine, un approfondimento sulle modalità con cui social e piattaforme vengono utilizzati per cercare incontri sessuali a pagamento. Una giornalista si è finta minorenne e ha pubblicato un annuncio online: sono arrivate subito decine di chiamate da parte di uomini interessati a incontrarla.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 26 novembre 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.