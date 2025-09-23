È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 settembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 23 settembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 settembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 settembre 2025

Gli occhi del mondo sono puntati su New York: al centro dell’Assemblea Generale dell’Onu ci sono le tensioni che circondano la questione palestinese e la guerra a Gaza. Proprio mentre il Regno Unito ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina, provocando l’ira del premier israeliano Netanyahu, che ribadisce: “non ci sarà alcuno Stato palestinese” e anticipa “la risposta al tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra”. Intanto, in ben 75 città italiane sono in corso scioperi in segno di solidarietà con la popolazione palestinese.

