23 settembre
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 settembre su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 settembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 23 settembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 settembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 settembre 2025

Gli occhi del mondo sono puntati su New York: al centro dell’Assemblea Generale dell’Onu ci sono le tensioni che circondano la questione palestinese e la guerra a Gaza. Proprio mentre il Regno Unito ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina, provocando l’ira del premier israeliano Netanyahu, che ribadisce: “non ci sarà alcuno Stato palestinese” e anticipa “la risposta al tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra”. Intanto, in ben 75 città italiane sono in corso scioperi in segno di solidarietà con la popolazione palestinese.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 23 settembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca