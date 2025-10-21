Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 21 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 ottobre 2025

Al centro della puntata, un approfondimento sulla tregua nella Striscia di Gaza, ottenuta la settimana scorsa, che pare però essere già in bilico. Ampio spazio anche all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della prima bozza della Legge di bilancio, che vale 18,7 miliardi: dalle misure fiscali come il taglio dell’Irpef e la rottamazione al pacchetto in sostegno alle famiglie e al lavoro. Una manovra che l’opposizione ha già definito “deludente, piatta ed inconsistente”.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 21 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca