È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 20 maggio 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 20 maggio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 maggio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 maggio 2025

In occasione del suo insediamento ufficiale, Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello per la pace, mettendo fine al dramma delle guerre e, in particolare, alla situazione di Gaza dove “i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame”. Intanto, mentre Israele espande le operazioni militari, cresce l’allarme per la crisi umanitaria tanto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha parlato di “una spinta verso un cambiamento demografico permanente a Gaza, che viola il diritto internazionale ed equivale a una pulizia etnica”.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 20 maggio 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.