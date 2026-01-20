È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 20 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026

Ampio spazio sarà dedicato all’alta tensione a livello internazionale tra gli Usa e il Vecchio Continente dopo che il Presidente Donald Trump ha annunciato l’imposizione di nuovi dazi per i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia. A seguire, continua l’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana con il nostro Paese che ha aumentato i controlli nei locali notturni per valutare eventuali rischi sotto il profilo dell’evacuazione, delle norme antincendio e del rispetto della capienza massima. Infine, un approfondimento sulle misure introdotte dal Governo con il nuovo pacchetto sicurezza, in particolare con la stretta sulla vendita di armi da taglio ai minori, tema attualissimo dopo gli ultimi drammatici casi di cronaca.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 20 gennaio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.