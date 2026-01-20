Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 20 gennaio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026

Ampio spazio sarà dedicato all’alta tensione a livello internazionale tra gli Usa e il Vecchio Continente dopo che il Presidente Donald Trump ha annunciato l’imposizione di nuovi dazi per i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia. A seguire, continua l’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana con il nostro Paese che ha aumentato i controlli nei locali notturni per valutare eventuali rischi sotto il profilo dell’evacuazione, delle norme antincendio e del rispetto della capienza massima. Infine, un approfondimento sulle misure introdotte dal Governo con il nuovo pacchetto sicurezza, in particolare con la stretta sulla vendita di armi da taglio ai minori, tema attualissimo dopo gli ultimi drammatici casi di cronaca.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 20 gennaio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Spettacoli / Luca Barbareschi replica a Sigfrido Ranucci: "Mi annoia"
TV / Boss in incognito 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta Repubblica
TV / Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo
Ricerca