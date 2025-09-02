È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 2 settembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 2 settembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 settembre 2025

Al centro della puntata il dramma di Gaza: mentre la città è accerchiata e numerose organizzazioni internazionali hanno sottolineato l’urgenza estrema di una risposta umanitaria, il Washington Post ha rivelato che l’amministrazione Trump e i partner internazionali immaginano di costruire un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico sulla Striscia.

In Italia, intanto, Governo e opposizioni discutono dei dati economici, delle difficoltà di milioni di famiglie e del bilancio della stagione estiva: secondo il Sindacato Italiano Balneari, a luglio, si è registrato un calo medio delle presenze e dei consumi del 15% rispetto allo stesso mese del 2024. Tra gli ospiti della prima puntata: Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 2 settembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.