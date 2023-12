È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 19 dicembre 2023 su Rete 4

Questa sera, martedì 19 dicembre 2023, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 19 dicembre 2023, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 dicembre 2023

Questa sera, martedì 12 dicembre 2023, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Al centro della puntata i principali temi che animano il dibattito politico con il confronto “a distanza” tra maggioranza e opposizione nel weekend di Atreju, la manifestazione che si è conclusa ieri con l’intervento della premier Giorgia Meloni.

Nel frattempo, è arrivato l’ok della Commissione Bilancio agli emendamenti della manovra economica con particolare attenzione alla sanità, alle pensioni e alla rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Quali saranno le principali novità per il 2024? Inoltre, un approfondimento su alcune vicende di cronaca legate dal ricorso alla legittima difesa, di cui molto si è tornato a discutere in questi giorni.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 19 dicembre 2023 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.