Ultimo aggiornamento ore 19:47
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 settembre su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 settembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 settembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre 2025

Ampio spazio all’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore leader dell’ala giovanile del movimento Make America Great Again, ha acceso lo scontro politico anche in Italia: destra e sinistra si dividono sul tema dell’odio nel dibattito pubblico. La tensione internazionale intanto è altissima: Israele infatti si prepara all’invasione di Gaza City, schierando centinaia di carri armati lungo il confine settentrionale della Striscia.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 settembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
