È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 dicembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 dicembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 dicembre 2025

Ampio spazio sarà dedicato al botta e risposta tra la Premier Giorgia Meloni e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in merito principalmente alla pressione fiscale e al carovita. Sempre sul tema, un’analisi dei costi lievitati per i dolci natalizi: rispetto al 2021, ad esempio, per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più. Nel corso della serata, un reportage sulle sempre più evidenti disuguaglianze sociali anche nelle festività: mostreremo chi potrà permettersi regali, cene e viaggi extra lusso, e chi, invece, dovrà rinunciare a tutto.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 dicembre 2025 – su Rete 4. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.