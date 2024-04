È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 aprile 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 16 aprile 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 aprile 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 aprile 2024

Questa sera, martedì 16 aprile 2024, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Tema centrale della puntata di stasera i risvolti della guerra in Medio Oriente e l’alta tensione tra Israele e Iran dopo l’attacco, poi neutralizzato, di sabato scorso con centinaia di droni e missili. Non solo, spazio al tema della sanità pubblica italiana sempre più in difficoltà per carenza di personale e medico. La situazione è davvero fuori controllo e da mesi sta scatenando un acceso dibattito politico tra governo ed opposizione.

Come sempre a discutere e dibattere dei temi centrali della puntata tantissimi ospiti e personaggi del mondo della politica, giornalismo e cultura. Tra gli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine da segnalare la presenza di Mauro Corona per il consueto incontro a distanza con la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

