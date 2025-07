È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 15 luglio 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 15 luglio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 luglio 2025

La discussione centrale dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca riguarda le dichiarazioni preoccupano l’intero scacchiere economico: Donald Trump ha deciso, senza mezzi termini, di imporre un dazi del 30% su tutti i prodotti europei a partire dal 1° agosto. Una scelta che sa di sfida e che obbliga l’Europa a una risposta difficile: controbattere e rischiare l’escalation o cedere senza condizioni? La Commissione UE, per ora, sospende le contromisure, ma l’impressione è che si tratti solo di una tregua tattica.

Ma le parole dal Tycoon toccano più argomenti: “O la guerra in Ucraina finisce entro 50 giorni, oppure imporremo dazi pesanti anche alla Russia”, ha dichiarato. Una retorica da ultimatum che tocca la diplomazia con la minaccia commerciale: Trump gioca a fare il mediatore, ma con il pugno sul tavolo. Retorica provocatoria o reale strategia? A “Cartabianca” il dibattito si preannuncia acceso.

Non può mancare lo spazio per la tragedia umanitaria che si consuma a Gaza. Le immagini e i racconti di otto bambini uccisi mentre aspettavano l’acqua sono una ferita aperta. Le trattative per la tregua languono e Netanyahu fa sapere che, se ci sarà una pausa, sarà solo temporanea: “Dopo la tregua, riprenderemo la guerra”. Parole durissime che raccontano un conflitto senza fine.

E in Italia? L’eco si fa panico economico. Le aziende, in particolare quelle esportatrici, temono il peggio: con i dazi americani si parla già di perdite che potrebbero superare i 35 miliardi di euro. Un colpo durissimo che riapre le scottature post-pandemiche e chiede al governo come difendersi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 15 luglio 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.