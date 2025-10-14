Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 ottobre su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 ottobre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 ottobre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 ottobre 2025

Il giorno più atteso è arrivato: Hamas ha liberato i 20 ostaggi israeliani ancora in vita e Donald Trump ha definito la fine della guerra come il suo più grande successo diplomatico, prospettando per il futuro “un grande miracolo a Gaza”. Intanto, a Udine, è stato predisposto un imponente piano di sicurezza in vista della partita Italia-Israele e dell’annunciato corteo pro-Pal: è scattata la zona rossa attorno allo stadio con vigilanza rafforzata e il supporto di elicotteri e droni.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 ottobre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 13 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 13 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 13 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 13 ottobre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 ottobre 2025
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Lo Spaesato 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della prima puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 13 ottobre
Ricerca