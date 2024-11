È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 12 novembre 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 12 novembre 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 12 novembre 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Al centro della puntata, lo scontro tra maggioranza e opposizione sui temi caldi della politica e dell’economia: le divisioni più profonde riguardano i fondi destinati alla sanità, ormai una vera e propria emergenza per il nostro Paese, proprio come la questione abitativa e il lavoro povero, una condizione che coinvolge milioni di italiani. Focus, inoltre, su quanto sta accadendo a Napoli: negli ultimi quindici giorni tre ragazzi giovanissimi sono stati uccisi in modo violento, suscitando rabbia e indignazione, ma anche polemiche politiche. Infine, quali saranno le decisioni di Donald Trump rispetto alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici? Secondo il Wall Street Journal il neopresidente eletto potrebbe firmare l’ordine esecutivo per il ritiro dall’accordo di Parigi sul clima il 20 gennaio 2025, giorno del suo nuovo insediamento alla Casa Bianca.

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 12 novembre 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.