È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 11 novembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 11 novembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 novembre 2025

Al centro della puntata, il dibattito politico dopo la proposta della Cgil di un’imposta sui grandi patrimoni: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che, con il suo Governo, non ci sarà mai una tassa patrimoniale. Spazio anche alle tensioni relative alla manovra economica, con l’opposizione che, nei giorni scorsi, ha criticato le scelte dell’esecutivo sostenendo che il taglio dell’IRPER rappresenti un regalo ai più ricchi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 11 novembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.