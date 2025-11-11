Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 11 novembre su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 11 novembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 11 novembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 novembre 2025

Al centro della puntata, il dibattito politico dopo la proposta della Cgil di un’imposta sui grandi patrimoni: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che, con il suo Governo, non ci sarà mai una tassa patrimoniale. Spazio anche alle tensioni relative alla manovra economica, con l’opposizione che, nei giorni scorsi, ha criticato le scelte dell’esecutivo sostenendo che il taglio dell’IRPER rappresenti un regalo ai più ricchi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 11 novembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: "La mia vita si è fermata"
TV / Ascolti tv lunedì 10 novembre: Il commissario Ricciardi 3, Grande Fratello
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 10 novembre
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: "La mia vita si è fermata"
TV / Ascolti tv lunedì 10 novembre: Il commissario Ricciardi 3, Grande Fratello
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 10 novembre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 10 novembre
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della prima puntata
TV / Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il Commissario Ricciardi 3: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 novembre 2025
TV / Il Commissario Ricciardi 3: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione
Ricerca