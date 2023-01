È per il tuo bene: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda È per il tuo bene, film italiano del 2020 diretto da Rolando Ravello. Si tratta del remake della pellicola spagnola Es por tu bien. Nel cast Vincenzo Salemme: Antonio Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tre amici sono insoddisfatti delle relazioni sentimentali delle loro figlie: Arturo, padre di Valentina, ragazza che ha dato buca al fidanzato Carlo all’altare, per stare con Alexia, una ragazza di origini africane; Sergio, padre di Sara che si è fidanzata con un fotografo, nonché donnaiolo molto più anziano di lei; e infine c’è Antonio, padre di Marta che si è innamorata di Simone in arte “Biondo”, un rapper che scrive canzoni considerate da Antonio e sua moglie “volgari”.

I tre decidono così di aiutarsi a vicenda per rompere le loro storie d’amore: Antonio cercherà di incastrare Biondo con la droga; Sergio spingerà il compagno della figlia a tradirla; infine Arturo inscenerà un furto per poi incolpare Alexia.

Tuttavia, proprio quando i loro piani stavano andando a buon fine, si renderanno conto che stavano facendo del male alle figlie, e quindi loro stessi le faranno riunire.

È per il tuo bene: il cast del film

Abbiamo visto la trama di È per il tuo bene, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Antonio

Marco Giallini: Arturo

Isabella Ferrari: Isabella

Giuseppe Battiston: Sergio

Claudia Pandolfi: Alice

Valentina Lodovini: Paola

Matilde Gioli: Valentina

Alice Ferri: Sara

Eleonora Trezza: Marta

Lorena Cesarini: Alexia

Biondo: se stesso

Alberto Lo Porto: Luigi

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per È per il tuo bene? Essendo un film, andrà in onda una sola e unica puntata: oggi, domenica 29 gennaio 2023, dalle ore 21,20 alle ore 23. La durata complessiva della serata sarà quindi di circa 1 ora e 40 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere È per il tuo bene in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 29 gennaio 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.