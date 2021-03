E invece sì: testo e significato canzone Bugo a Sanremo 2021

E INVECE SI TESTO – La canzone di Bugo al Festival di Sanremo 2021 si chiama “E invece sì” (di C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti – C. Bugatti – A. Bonomo). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone E invece sì di Bugo a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di E invece sì

Di seguito il testo di E invece sì di Bugo:

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

Significato

Abbiamo visto il testo di E invece sì, la canzone di Bugo al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Un inno all’immaginazione contro chi, fin da bambino, ti ordina di crescere, di “stare su dritto”.

