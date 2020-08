Due donne e un segreto, la trama del film in onda su Rai 2

Due donne e un segreto è un film per la televisione, di genere thriller, diretto da Tim Cruz e uscito per la prima volta nel 2011. La pellicola viene proposta in prima tv su Rai 2 giovedì 6 agosto 2020, seguendo il filo dei film gialli che il secondo canale di Viale Mazzini ha deciso ormai di seguire per quest’estate 2020. Due donne e un segreto racconta la storia di due famiglie, un destino intrecciato che verrà alla luce a colpi di suspense. Nel cast vediamo Nicky Whelan e Anna Hutchison. Di cosa parla però la trama? Vediamola insieme.

Due donne e un segreto, il film: trama, cast e streaming

Due donne e un segreto, la trama del film

Amy e i suoi due figli adolescenti, Katie e Luke, cercano casa. Sono reduci da un terribile lutto, hanno perso da poco il padre e i ragazzi hanno deciso di organizzare un viaggio per far distrarre la madre dalla perdita, così si recano a Whispering Pines, un luogo apparentemente tranquillo e pacifico nel cuore dell’Arizona, dove trovano una casa adatta ai loro bisogni. La famiglia Pruitt infatti trova alloggio presso il b&b di Meghan Myers, una donna che a sua volta ha subito una grande perdita in un incidente automobilistico avvenuto l’anno precedente, in cui hanno perso la vita suo marito e i suoi due figli. Sono stati travolti da un pirata della strada e l’autista all’epoca non si fermò neppure per prestare soccorso. Su quella vicenda aleggia ancora un velo di mistero, questo perché in quell’incidente sono coinvolti anche degli adolescenti del paese: tra questi c’entra anche Katie.

Di fatto, durante la permanenza al b&b, Megan nota che il suv di Amy è identico a quello che ha ucciso i suoi figli. Al volante, quella terribile notte, c’era Kate, è stata lei a investire i suoi ragazzi. A quel punto Megan inizia a meditare vendetta.

Potrebbero interessarti 300, il film con Gerard Butler stasera su Italia 1: trama, cast e streaming Due donne e un segreto, il film in prima tv su Rai 2: trama, cast, streaming Mamma mia: trama, canzoni, cast e streaming del film