Due donne e un segreto, il film in prima tv su Rai 2: trama, cast, streaming

Questa sera, giovedì 6 agosto 2020, arriva in prima tv su Rai 2 il film Due donne e un segreto, un thriller ricco di intrighi arrivato in tv nel 2011 e che invece intratterrà in chiaro per la prima volta il pubblico della Rai proprio questa sera. Il film dura 90 minuti ed è stato distribuito Lifetime Television. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Due donne e un segreto, la trama del film

Megan Meyers ha perso marito e figli in un tragico incidente stradale. Per lei perdere i suoi affetti più cari è stato un incredibile shock dal quale fa fatica a riprendersi. In più non è stata ancora fatta luce sulla dinamica dell’incidente: l’automobilista che li ha investiti è scappato subito e, a un anno dalla tragedia, la donna decide di affittare la sua casa di Whispering Pines alla famiglia Pruitt: c’è Amy, la mamma, con i due figli adolescenti Luke e Katie. Molto presto si scoprirà che quanto successo quella notte aveva coinvolto anche un gruppo di adolescenti e tra questi c’era anche Katie.

Due donne e un segreto, il cast del film

Nel cast del film Due donne e un segreto vediamo Nicky Whelan interpretare Amy Pruitt, mentre Anna Hutchinson è Megna Myers. E ancora vediamo Alexandra Deberry interpretare Katie Pruitt, mentre Kara Royster è Nikki Leeds. Trevor Stines infine interpreta Rick Rhodes e Ricky Garcia interpreta Luke Pruitt.

Due donne e un segreto, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere il film Due donne e un segreto? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 6 agosto 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

