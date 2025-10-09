Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità politica e internazionale, a partire dalla questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. Al centro del dibattito, anche le  manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano. A seguire, un approfondimento sul caso Ramy, con nuovi elementi emersi dopo la decisione dei pubblici ministeri di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 9 ottobre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
