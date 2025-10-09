Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025
Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni e ospiti
Ospite della puntata sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità politica e internazionale, a partire dalla questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. Al centro del dibattito, anche le manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.
Ampio spazio sarà poi dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano. A seguire, un approfondimento sul caso Ramy, con nuovi elementi emersi dopo la decisione dei pubblici ministeri di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza.
