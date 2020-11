Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 novembre 2020

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la seconda ondata di Coronavirus in Italia. Il conduttore intervisterà il leader della Lega, Matteo Salvini, e insieme commenteranno gli argomenti di stretta attualità, soprattutto dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm da venerdì 6 novembre 2020 (presentato ieri 4 novembre in conferenza stampa). Quindi si parlerà delle nuove regole imposte dal Dpcm e delle nuove tre zone identificate in Italia, in particolare le zone rosse.

A Dritto e Rovescio di oggi, secondo le anticipazioni, si parlerà anche dei problemi economici che i cittadini stanno affrontando a causa della pandemia, dalla cassa integrazione imposta agli attesi sussidi e ristori promessi dal governo per aiutare le attività che sono state costrette a chiudere o a comunque limitare il proprio lavoro.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti AmaSanremo: i 4 cantanti che si esibiscono stasera, giovedì 5 novembre “Che rompic*****oni”: il fuorionda di De Benedetti in diretta tv | VIDEO Chi è Greta Zuccoli, cantante di AmaSanremo