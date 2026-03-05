Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2026

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran e delle ricadute politiche e istituzionali delle scelte adottate in campo internazionale. Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della giustizia, con un approfondimento sul referendum. Infine, il giorno dopo i funerali, si torna a parlare del piccolo Domenico, con un’inchiesta sui punti oscuri della vicenda e gli aggiornamenti legati alle novità emerse dall’incidente probatorio. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Angelo Bonelli (AVS), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva) e Vittoria Baldino (M5S).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 5 marzo 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026
TV / Mission Impossible – Fallout: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quo vado?: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026
TV / Mission Impossible – Fallout: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quo vado?: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 marzo 2026
Musica / Aldo Cazzullo: "Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano"
TV / Ascolti tv mercoledì 4 marzo: Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina 2, Lazio-Atalanta
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il mio nome è Riccardo Cocciante: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
Ricerca