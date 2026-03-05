Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2026

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran e delle ricadute politiche e istituzionali delle scelte adottate in campo internazionale. Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della giustizia, con un approfondimento sul referendum. Infine, il giorno dopo i funerali, si torna a parlare del piccolo Domenico, con un’inchiesta sui punti oscuri della vicenda e gli aggiornamenti legati alle novità emerse dall’incidente probatorio. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Angelo Bonelli (AVS), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva) e Vittoria Baldino (M5S).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 5 marzo 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.