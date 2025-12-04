Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema della violenza e dell’odio espresso dagli antagonisti dopo il recente assalto alla sede della Stampa. Poi, focus sulla sicurezza, con particolare attenzione all’aumento di furti, rapine e aggressioni per strada, un fenomeno che sta preoccupando cittadini e amministrazioni locali. Infine, le polemiche legate ai presepi contestati, con aggiornamenti, reazioni e testimonianze su una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica. Tra gli ospiti: Iva Zanicchi, Paola De Micheli, Silvia Sardone e Luca Paladini.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 4 dicembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.