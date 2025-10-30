Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per commentare con lui la riforma sulla separazione delle carriere e lo scenario internazionale, con la ripresa dei bombardamenti di Israele a Gaza e il conflitto russo-ucraino. A seguire, un approfondimento sul clima d’odio che coinvolge tutta Italia. Non si placano le manifestazioni dei pro-Pal, che, pochi giorni fa, hanno impedito anche all’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano di portare a termine un incontro all’università Ca’ Foscari di Venezia. Infine, spazio allo sfratto di Bologna, simbolo dell’emergenza abitativa che, negli ultimi anni, ha portato ad un aumento significativo di occupazioni abusive e racket. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Gianfranco Librandi (Forza Italia), Isabella Tovaglieri (Lega) e Amedeo Ciaccheri (Avs).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 30 ottobre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 ottobre 2025
TV / Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2022
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 ottobre 2025
TV / Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2022
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 30 ottobre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Spettacoli / Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene”
Spettacoli / Paola Barale: “Alla soglia dei 60 anni un po’ mi dispiace diventare grande, ma sono ancora croccante”
Spettacoli / La telefonata in macchina e il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu
Ricerca