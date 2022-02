Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 febbraio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 febbrai0 2022

Questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Paolo Del Debbio intervisterà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare un punto sui temi legati alla gestione pandemica: dalle misure attualmente in vigore al probabile addio al sistema dei colori delle Regioni, fino all’ipotesi di una quarta dose di vaccino. Nel corso della serata, si parlerà anche dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e delle utenze che mette sempre più in difficoltà gli italiani, dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e del fenomeno delle baby gang con gli ultimi episodi di violenza. Inoltre, verrà effettuato un confronto tra il nostro Paese con altre realtà europee che hanno deciso di ridurre o abbandonare completamente le restrizioni anti-Covid.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 3 febbraio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.