Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 dicembre 2020

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’emergenza Coronavirus, con il Governo che vara un nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie. Alla fine è passata la linea dura: tra le principali misure, il coprifuoco a Capodanno fino alle 7 di mattino e il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Spazio anche alla crisi economica conseguente alla pandemia che colpisce in particolare commercianti e lavoratori autonomi.

Per evitare una terza ondata, l’esecutivo ha deciso di attore misure drastiche durante il periodo delle feste di Natale. Giusto così o sarebbe stato meglio riaprire tutto per salvare l’economia? Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato a Dritto o rovescio ai ritardi relativi alla messa a punto del piano per la somministrazione dei vaccini anti-Covid dal primo trimestre 2021 e alla crisi economica che stanno affrontando commercianti e lavoratori autonomi, in particolare del settore turistico e della ristorazione, nel periodo da sempre considerato il più florido dell’anno. Tra gli ospiti della puntata di oggi, 3 dicembre 2020, i senatori Licia Ronzulli (Forza Italia), Davide Faraone (Italia Viva) e Gianluigi Paragone, l’eurodeputata Silvia Sardone (Lega) e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

