Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2025

Questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sulla più stretta attualità politica italiana e internazionale: dalla guerra in Ucraina alla posizione presa in merito da Donald Trump, fino alle sfide economiche dell’Italia e alle questioni legate alla sicurezza. Spazio, inoltre, a un approfondimento dei temi politici più caldi della settimana e ad una pagina sulle ultime novità del caso Garlasco. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Paola De Micheli, Alessandro Cattaneo, Simonetta Matone, Giuliano Granato e Ilaria Cavo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 29 maggio 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.