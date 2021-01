Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, nascerà il Conte Ter? Ci sarà un nuovo Premier o si andrà alle elezioni? Tra gli ospiti, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che commenterà la situazione politica alla vigilia della salita al Colle del Centrodestra unito per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Nel corso della serata, ampio spazio anche alle restrizioni anti-Covid: se da una parte i contagi sembrano diminuire, dall’altro le Regioni in fascia arancione e rossa sono ancora molte e i proprietari delle attività soggette alle chiusure chiedono di poter riaprire e lavorare in sicurezza. E ancora, un approfondimento sulla mancanza di vaccini che rischia di compromettere l’intera campagna vaccinale e di allontanare ulteriormente il raggiungimento dell’immunità di gregge. Inoltre, come di consueto, tante le testimonianze di cittadini che si trovano a fronteggiare la crisi economica, come coloro che aspettano la cassa integrazione ormai da mesi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – 28 gennaio 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Rocketman: il cast del film su Elton John La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni e ospiti della seconda puntata Chi sono Laura Antonelli e Luca Marini, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021